Краткий пересказ от РИА ИИ
- 107-я бригада территориальной обороны ВСУ несет существенные потери в Сумской области.
- Родственники мобилизованных военных жаловались на проблемы с медицинским обеспечением подразделения на Теткинском участке фронта.
- В Черновицкой области при невыясненных обстоятельствах убили начальника одного из ротных медпунктов бригады капитана Игоря Кумку.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Сумской области 107-я бригада территориальной обороны ВСУ столкнулась с большими потерями, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
«
"Существенные потери несет 107-я обр ТерО, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в соцсетях", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, родственники мобилизованных военных из этой бригады неоднократно жаловались на проблемы с медицинским обеспечением подразделения на Теткинском участке фронта.
Несколько дней назад при невыясненных обстоятельствах в селе Новый Киселев в Черновицкой области убили начальника одного из ротных медпунктов 107-й бригады капитана Игоря Кумку, добавили в силовых структурах.
В Сумской и Харьковской областях действует российская группировка войск "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности до 145 военных и 17 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18