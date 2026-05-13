Бригада ВСУ несет существенные потери в Сумской области - РИА Новости, 13.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 13.05.2026 (обновлено: 08:45 13.05.2026)
Бригада ВСУ несет существенные потери в Сумской области

РИА Новости: военные 107-й бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 107-я бригада территориальной обороны ВСУ несет существенные потери в Сумской области.
  • Родственники мобилизованных военных жаловались на проблемы с медицинским обеспечением подразделения на Теткинском участке фронта.
  • В Черновицкой области при невыясненных обстоятельствах убили начальника одного из ротных медпунктов бригады капитана Игоря Кумку.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Сумской области 107-я бригада территориальной обороны ВСУ столкнулась с большими потерями, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Существенные потери несет 107-я обр ТерО, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в соцсетях", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, родственники мобилизованных военных из этой бригады неоднократно жаловались на проблемы с медицинским обеспечением подразделения на Теткинском участке фронта.
Несколько дней назад при невыясненных обстоятельствах в селе Новый Киселев в Черновицкой области убили начальника одного из ротных медпунктов 107-й бригады капитана Игоря Кумку, добавили в силовых структурах.
В Сумской и Харьковской областях действует российская группировка войск "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности до 145 военных и 17 автомобилей.
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьЧерновицкая областьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСовет национальной безопасности и обороны УкраиныБезопасность
 
 
