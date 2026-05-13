Порошенко* сделал внезапное заявление после случившегося с Зеленским
09:12 13.05.2026 (обновлено: 16:04 13.05.2026)
Порошенко* сделал внезапное заявление после случившегося с Зеленским

Порошенко: коррупционный скандал будет иметь важные последствия для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко*
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент Украины Петр Порошенко* считает, что коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского ударит по Украине.
  • Он добавил, что подобные скандалы в военное время подрывают обороноспособность страны, наносят ущерб ее международной репутации и не способствуют европейской интеграции.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Коррупционный скандал в ближайшем окружении Владимира Зеленского ударит по Украине, цитирует Politico бывшего президента Петра Порошенко*.

"К несчастью, коррупционные скандалы такого рода в военное время создают серьезные проблемы для страны", — сказал он.
Порошенко* добавил, что они подрывают обороноспособность, наносят ущерб международной репутации и не способствуют европейской интеграции.

На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.

Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
