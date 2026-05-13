Министр обороны Польши заявил о перехвате российского самолета над Балтикой

ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польские истребители якобы перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20.
"Наши самолеты перехватили над международными водами в Балтийском море российский самолет-разведчик Ил-20", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
При этом он утверждает, что российский самолет выполнял полет без включенного транспондера.
Под своей записью глава польского военного ведомства разместил фото самолета Ил-20 с бортовым номером RF-95671 Военно-космических сил России, выполняющего полет над поверхностью моря.
При этом Оперативное командование видов вооруженных сил Польши подчеркнуло в своем сообщении, что в связи с полетом российского самолета "не произошло нарушения польского воздушного пространства". В сообщении также говорится, что польские военные вернули истребители на аэродромы.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.