23:32 13.05.2026 (обновлено: 23:45 13.05.2026)
Министр обороны Польши заявил о перехвате российского самолета над Балтикой

Косиняк-Камыш: российский самолет-разведчик Ил-20 был перехвачен польскими ВВС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители перехватили российский самолет Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтикой.
  • По заявлению министра, российский самолет выполнял полет без включенного транспондера.
  • Оперативное командование видов вооруженных сил Польши подчеркнуло, что нарушения польского воздушного пространства не произошло.
ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польские истребители якобы перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20.
"Наши самолеты перехватили над международными водами в Балтийском море российский самолет-разведчик Ил-20", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
При этом он утверждает, что российский самолет выполнял полет без включенного транспондера.
Под своей записью глава польского военного ведомства разместил фото самолета Ил-20 с бортовым номером RF-95671 Военно-космических сил России, выполняющего полет над поверхностью моря.
При этом Оперативное командование видов вооруженных сил Польши подчеркнуло в своем сообщении, что в связи с полетом российского самолета "не произошло нарушения польского воздушного пространства". В сообщении также говорится, что польские военные вернули истребители на аэродромы.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
