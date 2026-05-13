14:36 13.05.2026 (обновлено: 14:37 13.05.2026)
Польша подняла в воздух авиацию на фоне активности России на Украине

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
  • Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.
  • Кроме истребителей в воздух поднят вертолет ВВС Польши, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной боевой готовности.
ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"Польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, кроме истребителей в воздух поднят вертолет ВВС Польши.
Оперативное командование также заявило, что "мобилизовало необходимые силы и ресурсы", имеющиеся в его распоряжении.
"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной боевой готовности", - говорится в сообщении.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
