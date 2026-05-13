10:14 13.05.2026 (обновлено: 11:04 13.05.2026)
В Польше около границы с Украиной нашли неизвестный дрон

© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше у границы с Украиной нашли дрон неизвестного происхождения.
  • По всей вероятности, его сделали с помощью 3D-принтера. Угрозы взрыва нет.
ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. В Польше, недалеко от украинской границы, нашли беспилотник неизвестного происхождения, сообщил журналистам официальный представитель Военной жандармерии Дариуш Роскош.
"Отдел Военной жандармерии в Жешуве под надзором районного прокурора Жешува выясняет подробности обнаружения дрона в лесу вблизи населенного пункта Бахув Подкарпатского воеводства", — рассказал Роскош.
Он уточнил, что, по всей вероятности, аппарат произведен с помощью 3D-принтера.
Объект уже обследовали различные специалисты. По словам представителя жандармерии, угроза взрыва, биологическая и химическая угрозы исключены.
Безэкипажный катер Magura V5 у берегов Греции
Греция уведомит ЕС об инциденте с судном, похожим на морской дрон ВСУ
11 мая, 17:16
 
