В Польше около границы с Украиной нашли неизвестный дрон

ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. В Польше, недалеко от украинской границы, нашли беспилотник неизвестного происхождения, сообщил журналистам официальный представитель Военной жандармерии Дариуш Роскош.

"Отдел Военной жандармерии в Жешуве под надзором районного прокурора Жешува выясняет подробности обнаружения дрона в лесу вблизи населенного пункта Бахув Подкарпатского воеводства", — рассказал Роскош.

Он уточнил, что, по всей вероятности, аппарат произведен с помощью 3D-принтера.