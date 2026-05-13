В Польше около границы с Украиной нашли неизвестный дрон

ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. В Польше, недалеко от украинской границы, нашли беспилотник неизвестного происхождения, сообщил журналистам официальный представитель Военной жандармерии Дариуш Роскош.
"Отдел Военной жандармерии в Жешуве под надзором районного прокурора Жешува выясняет подробности обнаружения дрона в лесу вблизи населенного пункта Бахув Подкарпатского воеводства", — рассказал Роскош.
Он уточнил, что, по всей вероятности, аппарат произведен с помощью 3D-принтера.
Объект уже обследовали различные специалисты. По словам представителя жандармерии, угроза взрыва, биологическая и химическая угрозы исключены.