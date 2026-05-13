В Нью-Йорке полиция бульдозерами раздавила конфискованные мопеды

23:13 13.05.2026 (обновлено: 23:14 13.05.2026)
В Нью-Йорке полиция бульдозерами раздавила конфискованные нелегальные мопеды

Полицейская машина в США
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Нью-Йорка бульдозерами раздавила конфискованные нелегальные мопеды и скутеры.
  • С начала года полиция в Нью-Йорке изъяла 5,7 тысячи нелегальных мопедов и скутеров, 200 из них были уничтожены в среду.
НЬЮ-ЙОРК, 13 мая – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка бульдозерами раздавила конфискованные нелегальные мопеды и скутеры, кадры показали в прямом эфире.
"Эти незаконные мопеды и скутеры стали постоянной проблемой общественной безопасности по всему городу и часто используются при совершении преступлений", – заявила комиссар полиции города Джессика Тиш.
По ее словам, конфискованная мототехника была не зарегистрирована, не застрахована либо имела поддельные номерные знаки. Всего же с начала года полиция в Нью-Йорке изъяла 5,7 тысячи нелегальных мопедов и скутеров.
В среду же под бульдозеры отправились 200 мопедов.
