НТК в апреле увеличила погрузку энергетического угля на 7,4%
13:02 13.05.2026
НТК в апреле увеличила погрузку энергетического угля на 7,4%

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Национальная транспортная компания (НТК) в апреле текущего года перевезла 9,07 миллиона тонн энергетического угля, что на 7,4% превышает показатель апреля 2025 года, сообщает пресс-служба компании.
Всего за месяц парк универсальных полувагонов НТК выполнил 124 749 вагоноотправок угля.
Перевозки на внутренний рынок выросли на 27,2%, тогда как экспортные поставки снизились на 14,0%. Ключевыми направлениями внутреннего спроса стали поставки в энергосистемы Новосибирской области, Алтайского края, Кузбасса и Свердловской области. Тепловые электростанции Красноярского края и Дальнего Востока сохранили объем потребления на уровне прошлого года.
Снижение экспортных перевозок обусловлено прежде всего западным направлением: объем погрузок в порты северо-запада, в том числе Мурманск, продолжил сокращаться. В апреле в западном направлении НТК перевезла 718 тысячи тонн, что на 28% меньше аналогичного периода прошлого года. С начала 2026 года отправки в направлении западных портов снизились на 51,2%. Экспортные погрузки в порты Дальнего Востока сократились на 9,2%, до 2,78 миллиона тонн.
"Экономическая модель НТК позволяет поддерживать баланс между потреблением внутри страны и отправками на экспорт. В апреле традиционно тепловые электростанции “обнуляют” склады и начинают формировать запасы на новый сезон, поэтому отечественные потребители получили приоритет в предоставлении парка подвижного состава. Результаты морских портов при этом не пострадали, так как в них были накоплены достаточные запасы в предыдущий период", — отметили в компании.
За четыре месяца текущего года НТК перевезла 35,8 миллиона тонн энергетического угля, что на 5,7% больше, чем в январе–апреле 2025 года.
 
