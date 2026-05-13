В Тольятти простились с актером Олегом Погорельцем

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Церемония прощания с актером театра и кино Олегом Погорельцем, известным по сериалу "Жена олигарха", прошла в Молодежном драматическом театре в Тольятти, сообщили в пресс-службе министерства культуры Самарской области.
Погорелец скончался 11 мая, ему было 57 лет.
"Прощание с Олегом Погорельцем состоялось в здании театра в Тольятти 13 мая 2026 года с 9.00 до 11.00 (10.00 - 12.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Погорелец родился в 1969 году в Тольятти, окончил Самарскую Государственную академию культуры и искусств, после чего служил в театре "Секрет" с 1992 по 2001 годы. С 2001 по 2007 годы руководил народным театром "Балаганчик", с 2010 по 2013 годы работал в Молодежном драматическом театре, затем стал актером Крымского Государственного театра юного зрителя. В 2026 году Погорелец был назначен на пост директора Молодежного драматического театра Тольятти. Он также снимался в кино, широкую известность ему принесла роль начальника ДРСУ в сериале "Жена олигарха".