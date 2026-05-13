Названа причина смерти актера Олега Погорельца

- Актер театра и кино Олег Погорелец умер 11 мая в возрасте 57 лет.
- Причиной смерти стал оторвавшийся тромб в легком.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Причиной смерти актера театра и кино Олега Погорельца, известного по сериалу "Жена олигарха", стал оторвавшийся тромб, сообщили в пресс-службе министерства культуры Самарской области.
Погорелец скончался 11 мая, ему было 57 лет.
"Причина смерти - оторвавшийся тромб в лёгком", - говорится в сообщении.
Погорелец родился в 1969 году в Тольятти, окончил Самарскую Государственную академию культуры и искусств, после чего служил в театре "Секрет" с 1992 по 2001 годы. С 2001 по 2007 годы руководил Народным театром "Балаганчик", с 2010 по 2013 годы работал в Молодёжном драматическом театре, затем стал актером Крымского государственного театра юного зрителя. В 2026 году Погорелец был назначен на пост директора Молодёжного драматического театра Тольятти. Он также снимался в кино, широкую известность ему принесла роль начальника ДРСУ в сериале "Жена олигарха".