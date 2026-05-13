Умер актер из сериала "Жена олигарха" Олег Погорелец

17:31 13.05.2026
© Фото : Молодежный драматический театр/ВКонтакте
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Актер театра и кино Олег Погорелец, известный по сериалу "Жена олигарха", скончался в реанимации в возрасте 57 лет, сообщили в пресс-службе министерства культуры Самарской области.
"С прискорбием сообщаем о том, что в реанимации скончался директор Молодёжного драматического театра Олег Михайлович Погорелец. Он ушёл из жизни, не приходя в сознание, на 58-м году жизни", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что артист неоднократно награждался почетными грамотами за вклад в развитие культуры, был удостоен Почетного знака губернатора Самарской области, а в 2023 году стал лауреатом Государственной премии Республики Крым в номинации "Театральное искусство".
"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега Михайловича в этот тяжёлый момент утраты", - заключили в пресс-службе.
Погорелец родился в 1969 году в Тольятти, окончил Самарскую Государственную академию культуры и искусств, после чего служил в театре "Секрет" с 1992 по 2001 годы. С 2001 по 2007 годы руководил Народным театром "Балаганчик", с 2010 по 2013 годы работал в Молодёжном драматическом театре, затем стал актером Крымского Государственного театра юного зрителя. В 2026 году Погорелец был назначен на пост директора Молодёжного драматического театра Тольятти. Он также снимался в кино, широкую известность ему принесла роль начальника ДРСУ в сериале "Жена олигарха".
 
