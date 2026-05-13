Площадь пожара на востоке Москвы выросла до трех тысяч "квадратов"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 3 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации людей внутри нет. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.