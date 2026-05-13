Рейтинг@Mail.ru
Хорев: Россия и Пакистан работают над альтернативными способами платежей - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 13.05.2026
Хорев: Россия и Пакистан работают над альтернативными способами платежей

Хорев: Россия и Пакистан вырабатывают альтернативные способы платежей

© Фото : Посольство Российской Федерации в ПакистанеПосол России в Пакистане Альберт Хорев
Посол России в Пакистане Альберт Хорев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Пакистане
Посол России в Пакистане Альберт Хорев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компетентные ведомства России и Пакистана продолжают совместную работу по выработке альтернативных способов проведения платежей.
КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Компетентные ведомства России и Пакистана продолжают совместную работу по выработке альтернативных способов проведения платежей, заявил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.
В 2025 году было зафиксировано снижение российско-пакистанского товарооборота, главная причина – нелегитимные антироссийские санкции западных государств, которые препятствуют проведению расчетов по торговым операциям, пояснил он.
“Вместе с тем деловые круги наших стран находят возможности для поддержания торговых контактов, а компетентные ведомства продолжают совместную работу по определению альтернативных способов проведения платежей”, - сказал он в ходе сессии на экономическом форуме в Казани. Его обращение было показано в онлайн-формате.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
Флаги Пакистана - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Иране заявили, что Пакистан помог Тегерану обойти морскую блокаду США
7 мая, 14:12
 
В миреРоссияПакистанКазаньОрганизация исламского сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала