Хорев: Россия и Пакистан работают над альтернативными способами платежей

КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Компетентные ведомства России и Пакистана продолжают совместную работу по выработке альтернативных способов проведения платежей, заявил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.
В 2025 году было зафиксировано снижение российско-пакистанского товарооборота, главная причина – нелегитимные антироссийские санкции западных государств, которые препятствуют проведению расчетов по торговым операциям, пояснил он.
“Вместе с тем деловые круги наших стран находят возможности для поддержания торговых контактов, а компетентные ведомства продолжают совместную работу по определению альтернативных способов проведения платежей”, - сказал он в ходе сессии на экономическом форуме в Казани. Его обращение было показано в онлайн-формате.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
