Хорев: Россия и Пакистан работают над альтернативными способами платежей

КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Компетентные ведомства России и Пакистана продолжают совместную работу по выработке альтернативных способов проведения платежей, заявил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.

В 2025 году было зафиксировано снижение российско-пакистанского товарооборота, главная причина – нелегитимные антироссийские санкции западных государств, которые препятствуют проведению расчетов по торговым операциям, пояснил он.