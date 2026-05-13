17:09 13.05.2026
У россиян больше всего бизнеса среди иностранцев на Пхукете

Вид на Пхукет. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне составили большинство среди иностранных владельцев бизнеса на тайском Пхукете.
  • На Пхукете зарегистрировано 11 626 компаний с иностранными инвестициями, что составляет 39,2% от общего числа компаний.
  • Среди иностранных держателей акций бизнеса на Пхукете 2 322 человека — россияне, они составляют 20% от общего числа зарубежных акционеров.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россияне составили большинство среди иностранных владельцев бизнеса на тайском Пхукете, следует из данных департамента развития бизнеса Таиланда.
Согласно опубликованной тайским департаментом статистике, в данный момент на Пхукете зарегистрировано в общей сложности 29 644 компании. При этом 39,2% от общего числа - 11 626 - составляют компании с иностранными инвестициями.
По указанным данным, наибольшее количество иностранных держателей акций (2 322) насчитывается среди россиян - они составляют 20% от общего число зарубежных акционеров бизнеса на Пхукете.
На втором месте по численности находятся китайцы (1 147 человек), которые составляют 10% от общего количества. За ними следуют британцы (1 123 человека, 10%) и французы (1 103 человека, 9%).
