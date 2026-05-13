У россиян больше всего бизнеса среди иностранцев на Пхукете

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россияне составили большинство среди иностранных владельцев бизнеса на тайском Пхукете, следует из данных департамента развития бизнеса Таиланда.
Согласно опубликованной тайским департаментом статистике, в данный момент на Пхукете зарегистрировано в общей сложности 29 644 компании. При этом 39,2% от общего числа - 11 626 - составляют компании с иностранными инвестициями.
По указанным данным, наибольшее количество иностранных держателей акций (2 322) насчитывается среди россиян - они составляют 20% от общего число зарубежных акционеров бизнеса на Пхукете.
На втором месте по численности находятся китайцы (1 147 человек), которые составляют 10% от общего количества. За ними следуют британцы (1 123 человека, 10%) и французы (1 103 человека, 9%).
