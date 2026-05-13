Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили ввести единый стандарт школьного питания - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 13.05.2026
В ОП предложили ввести единый стандарт школьного питания

РИА Новости: в ОП предложили ввести единый стандарт школьного питания

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольная столовая
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Школьная столовая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести единый федеральный стандарт школьного питания в России.
  • Рыбальченко отметил, что особое внимание нужно уделить школьникам из многодетных семей и подчеркнул необходимость применения критериев нуждаемости.
  • Эксперт считает, что санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) должны строиться по «правилам светофора» и учитывать региональную и национальную кухню.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Единый федеральный стандарт школьного питания необходимо ввести в России, чтобы у детей за годы обучения сформировались привычки здорового образа жизни, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Рыбальченко отметил, что в настоящее время питание учащихся регулируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН), которыми определяют требования к продуктам и приготовлению блюд. Регионы регулируют вопросы организации в зависимости от территориальных особенностей и национальных традиций.
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Госдуме предложили решение проблемы горячего питания в школах
5 мая, 04:12
"Все школьное питание должно идти по федеральному стандарту. Особенное внимание нужно уделить школьникам из многодетных семей, потому что вопрос не только в организации, но и в применении критериев нуждаемости. Где больше, где меньше, а должно быть везде хорошо. Стандарт правильного и здорового питания для всех должен существовать", - сказал Рыбальченко.
Эксперт считает, что СанПиНы должны строиться по "правилам светофора" - разделять требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендующие. При этом эксперт отметил важность выбора и рекомендаций с учетом региональной и национальной кухни.
"Дети должны не только питаться полноценно, но питание должно стать частью культурного просвещения, образовательного процесса. Привычки здорового питания должны закладывать в школе, во время завтраков и обедов", - добавил Рыбальченко.
Он отметил, что можно организовать процесс таким образом, чтобы каждую неделю готовить одно блюдо из кухни разных народов из единого рекомендованного меню. А в многонациональных республиках "каждый день может быть разная кухня".​
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Слуцкий призвал взять на особый контроль качество питания в школах
12 февраля, 17:26
 
ОбществоРоссияСергей Рыбальченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала