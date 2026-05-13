В ОП предложили ввести единый стандарт школьного питания

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Единый федеральный стандарт школьного питания необходимо ввести в России, чтобы у детей за годы обучения сформировались привычки здорового образа жизни, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Рыбальченко отметил, что в настоящее время питание учащихся регулируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН), которыми определяют требования к продуктам и приготовлению блюд. Регионы регулируют вопросы организации в зависимости от территориальных особенностей и национальных традиций.

"Все школьное питание должно идти по федеральному стандарту. Особенное внимание нужно уделить школьникам из многодетных семей, потому что вопрос не только в организации, но и в применении критериев нуждаемости. Где больше, где меньше, а должно быть везде хорошо. Стандарт правильного и здорового питания для всех должен существовать", - сказал Рыбальченко.

Эксперт считает, что СанПиНы должны строиться по "правилам светофора" - разделять требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендующие. При этом эксперт отметил важность выбора и рекомендаций с учетом региональной и национальной кухни.

"Дети должны не только питаться полноценно, но питание должно стать частью культурного просвещения, образовательного процесса. Привычки здорового питания должны закладывать в школе, во время завтраков и обедов", - добавил Рыбальченко.