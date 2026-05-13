17:22 13.05.2026
Эксперт Минздрава назвал главные пищевые нарушения россиян

Тутельян: основные пищевые нарушения – это избыточный сахар, жиры и колбаса

Мармелад. Архивное фото
  • Избыточное потребление сахара, насыщенных жиров и колбасных изделий являются основными пищевыми нарушениями россиян.
  • У россиян наблюдается дефицит, связанный с недостаточным потреблением овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса, птицы.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Избыточное потребление сахара, насыщенных жиров и колбасных изделий являются основными пищевыми нарушениями россиян, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
"Вот основные наши (пищевые - ред.) нарушения. В первую очередь избыточное потребление сахара, почти в четыре раза, жиров насыщенных: сметана, сливки, масло сливочное - в два раза больше. В 1,5 раза - колбасных изделий", - сказал он в ходе форума "Здоровье нации - основа процветания России".
Эксперт добавил, что на этом фоне у россиян наблюдается дефицит, связанный с недостаточным потреблением овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса, птицы.
XXI Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России": сбережение народа, долголетие, профилактика и технологии здоровья проходит 13-15 мая в Москве. Основная тема форума в 2026 году - "Сбережение народа через достижение национальных целей развития и укрепление общественного здоровья".
