Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в украинском конфликте наступит, когда Владимир Зеленский выведет ВСУ с территории российских регионов.
- Песков считает, что после вывода войск и прекращения огня стороны смогут спокойно заняться переговорами.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прекращение огня в украинском конфликте наступит в тот момент, когда Владимир Зеленский выведет ВСУ с территории российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какой важный шаг должен сделать Зеленский для приближения к урегулированию украинского конфликта.