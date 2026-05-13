Песков рассказал, когда наступит прекращение огня в украинском конфликте - РИА Новости, 13.05.2026
13:45 13.05.2026 (обновлено: 16:07 13.05.2026)
Песков: прекращение огня наступит, когда Зеленский выведет ВСУ с территории РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в украинском конфликте наступит, когда Владимир Зеленский выведет ВСУ с территории российских регионов.
  • Песков считает, что после вывода войск и прекращения огня стороны смогут спокойно заняться переговорами.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прекращение огня в украинском конфликте наступит в тот момент, когда Владимир Зеленский выведет ВСУ с территории российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какой важный шаг должен сделать Зеленский для приближения к урегулированию украинского конфликта.
