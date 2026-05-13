Россия всегда уведомляет о пусках ракет, заявил Песков
13:43 13.05.2026 (обновлено: 13:48 13.05.2026)
Россия всегда уведомляет о пусках ракет, заявил Песков

Песков: РФ уведомляет о пусках ракет в соответствии с международной практикой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия уведомляет о пусках ракет, таких как "Сармат", в строгом соответствии с международной практикой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия уведомляет о пусках ракет, таких как "Сармат", в строгом соответствии с международной практикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющейся международной практикой", - сказал Песков журналистам.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
