Россия всегда уведомляет о пусках ракет, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия уведомляет о пусках ракет, таких как "Сармат", в строгом соответствии с международной практикой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия уведомляет о пусках ракет, таких как "Сармат", в строгом соответствии с международной практикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющейся международной практикой", - сказал Песков журналистам.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.