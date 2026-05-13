Песков: на повестке дня России и США могли бы быть экономические проекты

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским", - сказал Песков.