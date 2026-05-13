Приглашение Путина Трампу посетить Россию в силе, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приглашение Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Россию остается в силе, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
- Ранее Трамп не исключил, что может посетить страну в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Приглашение президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Россию в силе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Путин пригласил Трампа приехать в РФ во время саммита в Анкоридже в прошлом году, произнеся фразу "Next time in Moscow".
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что визита американского президента в Россию сейчас нет на повестке дня.