Переговоры глав МИД России и Индии начались в Нью-Дели.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара начались в Нью-Дели, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Дели начались переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Индии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как сообщали в МИД РФ ранее, ожидается, что Лавров в рамках встречи с индийским коллегой обсудит график предстоящих контактов на высшем уровне, ситуацию на Ближнем Востоке, а также ряд двусторонних вопросов торговли и финансов.
Кроме того, 14-15 мая Лавров в Нью-Дели примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. В МИД РФ ранее заявили, что предстоящая встреча станет хорошей возможностью для министров обсудить актуальные вопросы международной повестки, а также перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран мирового большинства.