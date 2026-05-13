Рейтинг@Mail.ru
Переговоры глав МИД России и Индии начались в Нью-Дели - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 13.05.2026
Переговоры глав МИД России и Индии начались в Нью-Дели

В Нью-Дели начались переговоры Лаврова и Джайшанкара

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры глав МИД России и Индии начались в Нью-Дели.
  • На встрече планируется обсуждение графика предстоящих контактов на высшем уровне, ситуации на Ближнем Востоке, а также ряда двусторонних вопросов торговли и финансов.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара начались в Нью-Дели, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Лавров прибыл в Индию.
Дели начались переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Индии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как сообщали в МИД РФ ранее, ожидается, что Лавров в рамках встречи с индийским коллегой обсудит график предстоящих контактов на высшем уровне, ситуацию на Ближнем Востоке, а также ряд двусторонних вопросов торговли и финансов.
Кроме того, 14-15 мая Лавров в Нью-Дели примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. В МИД РФ ранее заявили, что предстоящая встреча станет хорошей возможностью для министров обсудить актуальные вопросы международной повестки, а также перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран мирового большинства.
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Посол в Нью-Дели: Москва хочет возобновить формат Россия — Индия — Китай
Вчера, 12:05
 
В миреРоссияНью-ДелиСергей ЛавровИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала