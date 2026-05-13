Россия обменивается информацией с Украиной через США, заявил Песков - РИА Новости, 13.05.2026
13:44 13.05.2026 (обновлено: 13:52 13.05.2026)
Россия обменивается информацией с Украиной через США, заявил Песков

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия обменивается информацией с Украиной через США, которые выступают как посредник в контактах по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поскольку они (США - ред.) выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной", - сказал он журналистам, говоря о контактах, которые ведутся в настоящий момент по вопросу урегулирования украинского конфликта.
