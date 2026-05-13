Пентагон сообщил о планах закупить более десяти тысяч крылатых ракет - РИА Новости, 13.05.2026
23:34 13.05.2026
Пентагон сообщил о планах закупить более десяти тысяч крылатых ракет

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Здание Пентагона в Вашингтоне, США
Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон сообщил о планах закупить более 10 тысяч недорогих крылатых ракет в течение трех лет начиная с 2027 года.
  • Пентагон заключил новые соглашения с оборонными компаниями для создания недорогих ракет для контейнерных пусковых установок.
  • Министерство планирует заключить двухлетний контракт на ежегодную поставку не менее 500 ракет Blackbeard, разрабатываемых компанией Castelion.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон на фоне заявлений об истощении арсенала США из-за конфликта с Ираном сообщил о планах закупить более 10 тысяч недорогих крылатых ракет в течение трех лет.
В среду военное министерство объявило о заключении новых соглашений с оборонными компаниями, в том числе с Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5 для создания недорогих ракет для контейнерных пусковых установок.
"Эта инициатива позволит министерству закупить более 10 тысяч недорогих крылатых ракет всего за три года начиная с 2027 года", - говорится в заявлении Пентагона.
Одновременно министерство также планирует заключить двухлетний контракт на ежегодную поставку не менее 500 ракет Blackbeard, разрабатываемых компанией Castelion, как только фирма проведет их испытания.
"Чтобы дополнительно стимулировать расширение производственных мощностей Castelion за счет собственных средств компании, министерство активно добивается необходимых разрешений и бюджетных ассигнований для закупки более 12 тысяч ракет Blackbeard в течение пяти лет", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп в начале мая заявил, что не обеспокоен истощением запасов боеприпасов в ходе операции Вашингтона против Ирана, так как Штаты якобы могут забрать вооружение из любой другой страны, где они его хранят.
В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем в конце апреля, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
