Пентагон объявил о расширении ракетного арсенала США - РИА Новости, 13.05.2026
22:01 13.05.2026
Пентагон: США заключили новые соглашения для расширения ракетного арсенала

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон объявил о заключении новых соглашений с оборонными компаниями для расширения ракетного арсенала США.
  • Среди новых партнеров Пентагона — компании Anduril, CoAspire, Leidos, Zone 5 и Castelion, с которыми заключены соглашения о создании недорогих ракет и гиперзвуковых систем.
  • В аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон объявил о заключении новых соглашений с оборонными компаниями для расширения ракетного арсенала США.
"Военное министерство заключило новые рамочные соглашения с рядом новых участников рынка и частных инновационных компаний для того, чтобы резко расширить ударные возможности вооруженных сил США", - говорится в заявлении Пентагона.
Среди новых партнеров министерства числятся компании Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5, соглашения с которыми положат начало программе по созданию недорогих ракет для контейнерных пусковых установок. Также Пентагон договорился о сотрудничестве с компанией Castelion для наращивания производства недорогих гиперзвуковых систем.
"Эти соглашения позволят оперативно обеспечить объединенную группировку войск эффективными и доступными средствами кинетического поражения на должном уровне", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп в начале мая заявил, что не обеспокоен истощением запасов боеприпасов в ходе операции Вашингтона против Ирана, так как Штаты якобы могут забрать вооружение из любой другой страны, где они его хранят.
В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем в конце апреля, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
