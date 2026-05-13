Пентагон объявил о расширении ракетного арсенала США

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон объявил о заключении новых соглашений с оборонными компаниями для расширения ракетного арсенала США.

Среди новых партнеров Пентагона — компании Anduril, CoAspire, Leidos, Zone 5 и Castelion, с которыми заключены соглашения о создании недорогих ракет и гиперзвуковых систем.

В аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов.

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон объявил о заключении новых соглашений с оборонными компаниями для расширения ракетного арсенала США.

"Военное министерство заключило новые рамочные соглашения с рядом новых участников рынка и частных инновационных компаний для того, чтобы резко расширить ударные возможности вооруженных сил США ", - говорится в заявлении Пентагона

Среди новых партнеров министерства числятся компании Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5, соглашения с которыми положат начало программе по созданию недорогих ракет для контейнерных пусковых установок. Также Пентагон договорился о сотрудничестве с компанией Castelion для наращивания производства недорогих гиперзвуковых систем.

"Эти соглашения позволят оперативно обеспечить объединенную группировку войск эффективными и доступными средствами кинетического поражения на должном уровне", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в начале мая заявил, что не обеспокоен истощением запасов боеприпасов в ходе операции Вашингтона против Ирана , так как Штаты якобы могут забрать вооружение из любой другой страны, где они его хранят.