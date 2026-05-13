Эксперт рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году ​

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Право на пенсию по старости в 2026 году есть у женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет, которые имеют минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

"Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо одновременное соблюдение трех ключевых условий. Во-первых, достижение общеустановленного пенсионного возраста (в 2026 году для мужчин – 64 года, для женщин – 59 лет - ред.)", - сказала Подольская

Она уточнила, что для назначения страховой пенсии по старости в этом году также необходимо иметь рабочий стаж не менее 15 лет. Кроме того, добавила эксперт, в 2026 году было снято ограничение на учет периода ухода за детьми в трудовой стаж.

Так, время ухода за каждым ребенком до полутора лет теперь засчитывается полностью, а при рождении двойни или более детей эти сроки суммируются.