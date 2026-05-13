09:48 13.05.2026 (обновлено: 11:37 13.05.2026)
На севере Иркутской области половодье подтопило более 50 домов

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Паводок в Иркутской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 домов и три социально значимых объекта подтоплены в семи населенных пунктах Катангского и Усть-Кутского районов Иркутской области.
  • Организовано круглосуточное дежурство спасателей, ведется постоянный мониторинг обстановки.
ИРКУТСК, 13 мая — РИА Новости. Более 50 домов и три соцобъекта оказались в зоне подтопления на севере Иркутской области, сообщил региональный главк МЧС.
"В настоящее время в шести населенных пунктах Катангского района и в одном Усть-Кутского района подтоплен 51 жилой дом, 152 приусадебных участка, три социально значимых объекта. <…> В населенных пунктах организовано круглосуточное дежурство спасателей. Идет постоянный мониторинг обстановки, информирование жителей", — говорится в релизе.

Спасатели оказывают населению адресную помощь, добавили в ведомстве.
Накануне губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в Катангском районе из-за активного таяния снега подтопило 18 домов и 67 участков. На прошлой неделе из местных сел превентивно эвакуировали в Иркутск 20 детей.
ПроисшествияИркутская областьУсть-Кутский районКатангский районИгорь КобзевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
