На севере Иркутской области половодье подтопило более 50 домов

ИРКУТСК, 13 мая — РИА Новости. Более 50 домов и три соцобъекта оказались в зоне подтопления на севере Иркутской области, сообщил региональный главк МЧС.
"В настоящее время в шести населенных пунктах Катангского района и в одном Усть-Кутского района подтоплен 51 жилой дом, 152 приусадебных участка, три социально значимых объекта. <…> В населенных пунктах организовано круглосуточное дежурство спасателей. Идет постоянный мониторинг обстановки, информирование жителей", — говорится в релизе.
Спасатели оказывают населению адресную помощь, добавили в ведомстве.
Накануне губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в Катангском районе из-за активного таяния снега подтопило 18 домов и 67 участков. На прошлой неделе из местных сел превентивно эвакуировали в Иркутск 20 детей.
