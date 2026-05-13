В Госдуме планируют признать Пасху государственным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником.
- Это важно из-за ведущей роли православия в истории и развитии России, отметил депутат Дмитрий Гусев.
- Законопроект не создаст новый выходной день.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником, сообщил РИА Новости соавтор документа, депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
"Почему признание Пасхи государственным праздником важно? Потому что у нас в Указе президента № 809 о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей отдельно говорится о ведущей роли православия в истории и развитии России", — сказал он агентству.
Законопроект подготовлен таким образом, что следующий после Пасхи день выходным не будет, пояснил депутат.
"Сейчас депутаты получат проект рассылкой, может, кто-то захочет что-то там поправить, он потребует отзыва правительства, но я думаю, что может быть обсужден уже в этой сессии", — уточнил Гусев.
Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Дополнить часть первую новым, десятым абзацем: "Первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия по православному юлианскому календарю в соответствии с александрийской пасхалией, — День Светлого Христова Воскресения — Пасхи", — говорится в тексте.
Как уточняется в пояснительной записке, законопроект не создает новый выходной: Пасха всегда приходится на воскресенье. Его цель — уточнение и укрепление правового статуса уже существующего выходного дня, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих.
