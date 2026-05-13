Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме планируют признать Пасху государственным праздником - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 13.05.2026 (обновлено: 21:00 13.05.2026)
В Госдуме планируют признать Пасху государственным праздником

Депутаты Госдумы разработали проект о признании Пасхи государственным праздником

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы
Герб России на здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником.
  • Это важно из-за ведущей роли православия в истории и развитии России, отметил депутат Дмитрий Гусев.
  • Законопроект не создаст новый выходной день.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником, сообщил РИА Новости соавтор документа, депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«
"Почему признание Пасхи государственным праздником важно? Потому что у нас в Указе президента № 809 о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей отдельно говорится о ведущей роли православия в истории и развитии России", — сказал он агентству.
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Священник рассказал, как долго в Церкви празднуют Пасху
12 апреля, 06:04
Законопроект подготовлен таким образом, что следующий после Пасхи день выходным не будет, пояснил депутат.
«
"Сейчас депутаты получат проект рассылкой, может, кто-то захочет что-то там поправить, он потребует отзыва правительства, но я думаю, что может быть обсужден уже в этой сессии", — уточнил Гусев.
Документ есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Дополнить часть первую новым, десятым абзацем: "Первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия по православному юлианскому календарю в соответствии с александрийской пасхалией, — День Светлого Христова Воскресения — Пасхи", — говорится в тексте.

Как уточняется в пояснительной записке, законопроект не создает новый выходной: Пасха всегда приходится на воскресенье. Его цель — уточнение и укрепление правового статуса уже существующего выходного дня, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих.
Девушка демонстрирует пасхальные яйца и кулич - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Стол на Пасху: традиции, меню и советы по сервировке
10 апреля, 16:44
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала