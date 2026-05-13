Лавров рассказал о значении создания палестинского государства

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Без создания палестинского государства очаг экстремизма на Ближнем Востоке сохранится на десятилетия и принесет проблемы всем странам региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Нисколько не сомневаюсь, что, не создав палестинского государства, мы сохраним очаг экстремизма на долгие десятилетия, от которого будут страдать все: в том числе и Израиль, и его арабские соседи”, - сказал министр в интервью телеканалу RT India.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий выступает источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство.
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.