Лавров рассказал о значении создания палестинского государства - РИА Новости, 13.05.2026
08:52 13.05.2026
Лавров рассказал о значении создания палестинского государства

Лавров: без палестинского государства очаг экстремизма сохранится на десятилетия

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что без создания палестинского государства очаг экстремизма на Ближнем Востоке сохранится на десятилетия.
  • Он отметил, что Израиль непропорционально реагирует на проявления экстремизма и террористические акты, что поддерживает кризисное состояние в регионе.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Без создания палестинского государства очаг экстремизма на Ближнем Востоке сохранится на десятилетия и принесет проблемы всем странам региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Нисколько не сомневаюсь, что, не создав палестинского государства, мы сохраним очаг экстремизма на долгие десятилетия, от которого будут страдать все: в том числе и Израиль, и его арабские соседи”, - сказал министр в интервью телеканалу RT India.
Как отметил Лавров, Израиль непропорционально реагирует на проявления экстремизма и террористические акты, поэтому если не будет решен палестинский вопрос, этот “вечный двигатель” будет долгие десятилетия поддерживать кризисное состояние в горячей фазе.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий выступает источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство.
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
