19:42 13.05.2026 (обновлено: 21:10 13.05.2026)
Путин назначил новых врио губернаторов Брянской и Белгородской областей

Путин назначил Ковальчука и Шуваева врио глав Брянской и Белгородской областей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей.
  • Врио глав регионов стали Егор Ковальчук и Александр Шуваев.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова по собственному желанию.
Временно исполняющими обязанности глав регионов президент назначил Егора Ковальчука и Александра Шуваева.
Ковальчук рассказал РИА Новости, что знаком с Брянской областью и бывал там. Он назвал выстраивание отношений с людьми своей главной задачей.
Выборы губернаторов пройдут в Единый день голосования 20 сентября.
Ковальчук родился в Челябинске, имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере. Выпускник шестого потока "школы губернаторов". С 2019 по 2022 год был заместителем главы Челябинской области. В 2024-м стал председателем правительства ЛНР.
Шуваев — уроженец Нового Оскола в Белгородской области, Герой России, генерал-майор и ветеран СВО. Участник второго потока программы "Время героев". С января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.
