Прокурор попросил пожизненный срок для обвиняемого в отравлении в Балашихе

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прокурор попросил Мособлсуд приговорить к пожизненному лишению свободы Артема Миссюру, обвиняемому в отравлении близких в Балашихе, сообщает подмосковная прокуратура.
"Государственный обвинитель прокуратуры Московской области… предложила суду по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
По мнению гособвинения, преступления носили циничный и беспринципный характер.
Миссюра частично признал вину, добавили в ведомстве.
По версии обвинения, 26-летний Миссюра, у которого было тяжелое финансовое положение и долг перед кредитными организациями более чем на три миллиона рублей, решил завладеть имуществом родственников и для этого разработал план их отравления.
По версии обвинения, осенью 2023 года Миссюра решил отравить своих близких из корыстных побуждений, для этого он купил через интернет сильнодействующие и ядовитые вещества. К задуманному фигурант приступил в январе и продолжал до июня 2024 года, пока не был задержан. В результате отравления скончались бабушка и друг обвиняемого. Пострадали также сестра, девушка и ещё два друга.
Мужчине, помимо убийства двух и более лиц общеопасным способом из корыстных побуждений и покушения на убийство, вменяется мошенничество. Миссюра, как считает следствие, воспользовался телефоном своей девушки, проходившей лечение в больнице после отравления. Он оформил на ее имя два кредита на общую сумму 574 тысячи рублей, после чего перевел деньги себе.
