Прокурор попросил пожизненный срок для обвиняемого в отравлении в Балашихе

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокурор попросил Мособлсуд приговорить Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы.

Артем Миссюра частично признал вину в отравлении своих близких в Балашихе из корыстных побуждений.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прокурор попросил Мособлсуд приговорить к пожизненному лишению свободы Артема Миссюру, обвиняемому в отравлении близких в Балашихе, сообщает подмосковная прокуратура.

"Государственный обвинитель прокуратуры Московской области … предложила суду по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении

По мнению гособвинения, преступления носили циничный и беспринципный характер.

Миссюра частично признал вину, добавили в ведомстве.

По версии обвинения, 26-летний Миссюра, у которого было тяжелое финансовое положение и долг перед кредитными организациями более чем на три миллиона рублей, решил завладеть имуществом родственников и для этого разработал план их отравления.

По версии обвинения, осенью 2023 года Миссюра решил отравить своих близких из корыстных побуждений, для этого он купил через интернет сильнодействующие и ядовитые вещества. К задуманному фигурант приступил в январе и продолжал до июня 2024 года, пока не был задержан. В результате отравления скончались бабушка и друг обвиняемого. Пострадали также сестра, девушка и ещё два друга.