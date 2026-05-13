Рейтинг@Mail.ru
Назван бюджет россиян на отдых за рубежом - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:57 13.05.2026 (обновлено: 09:33 13.05.2026)
Назван бюджет россиян на отдых за рубежом

АТОР: средняя стоимость отдыха россиян за рубежом составляет 50-80 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПобережье Сиде
Побережье Сиде - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Побережье Сиде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость отдыха российских туристов за рубежом составляет 50–80 тысяч рублей на человека.
  • Объемы продаж в выездном туризме сократились на 15–20 % по сравнению с прошлым годом.
  • С начала года потеряны два сектора выездного туризма — Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средняя стоимость отдыха российских туристов за рубежом составляет 50-80 тысяч рублей на человека, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Не будем забывать, что бюджет среднестатистического российского туриста на зарубежную поездку – это все-таки 50-80 тысяч рублей", - сказал Мурадян.
Пляж Сиде - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В АТОР рассказали, куда россияне поедут летом
10 мая, 09:19
По его словам, туроператоры предлагают туристам всю палитру направлений, куда можно добраться "хоть на конях". Однако объемы продаж в выездном туризме сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом.
"С начала года мы потеряли два сектора выездного туризма - Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса", - подчеркнул Мурадян.
Он пояснил, что сейчас идет конкуренция за такие направления, как Турция, Египет, Восточная Азия и страны СНГ, однако если не получить новых направлений - отрасль начнет стагнировать.
"Массовых банкротств мы не ждем, но сокращения числа участников рынка возможны", - заключил он.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В АТОР рассказали, за что могут аннулировать шенгенские визы
12 мая, 03:11
 
ТуризмЛатинская АмерикаБлижний ВостокТурцияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала