Назван бюджет россиян на отдых за рубежом

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средняя стоимость отдыха российских туристов за рубежом составляет 50-80 тысяч рублей на человека, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Не будем забывать, что бюджет среднестатистического российского туриста на зарубежную поездку – это все-таки 50-80 тысяч рублей", - сказал Мурадян.

По его словам, туроператоры предлагают туристам всю палитру направлений, куда можно добраться "хоть на конях". Однако объемы продаж в выездном туризме сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

"С начала года мы потеряли два сектора выездного туризма - Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса", - подчеркнул Мурадян.

Он пояснил, что сейчас идет конкуренция за такие направления, как Турция, Египет, Восточная Азия и страны СНГ, однако если не получить новых направлений - отрасль начнет стагнировать.