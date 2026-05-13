Адвокат обвиняемой в Турции россиянки заявил о судебной ошибке

СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Суд в Стамбуле при вынесении вердикта об экстрадиции из Турции обвиняемой в мошенничестве экс-телеведущей канала ТНВ россиянки Эльвиры Мадияровой допустил серьезную ошибку, сообщил РИА Новости представляющий интересы россиянки адвокат Джандаш Гюрол.
Мадиярова была задержана в феврале 2025 года в аэропорту Стамбула. 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам на заседании в декабре 2025 года постановил удовлетворить требование РФ об экстрадиции обвиняемой в мошенничестве Мадияровой. Аналогичный вердикт выносился в мае 2025 года, но уже в ноябре Верховный кассационный суд Турции отменил решение суда нижестоящей инстанции.
"Мы опротестовали решение 11-го суда, так как считаем, что допущена серьезнейшая юридическая ошибка: суд ссылался в своем вердикте на соглашение об экстрадиции между Турцией и США, хотя следовало ориентироваться на соглашение об экстрадиции между Турцией и Россией. Решение теперь за Верховным кассационным судом", - рассказал Гюрол.
"Думаю, что суд вновь примет решение в нашу пользу", - отметил юрист.
Он ожидает, что процесс займет несколько месяцев.
Верховный кассационный суд Турции осенью 2025 года уже обнаружил ряд ошибок в вердикте и сослался в решении на турецкий закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. В частности, закон гласит, что в экстрадиции может быть отказано, если такое решение может причинить семье обвиняемого моральный вред, который не соотносится с тяжестью преступления.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что одна из разыскиваемых предполагаемых организаторов пирамиды Frendex задержана правоохранительными органами Турции, решается вопрос о ее экстрадиции в РФ. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в Татарстане в октябре 2021 года.