Адвокат обвиняемой в Турции россиянки заявил о судебной ошибке

Верховный кассационный суд Турции осенью 2025 года уже обнаружил ряд ошибок в вердикте и сослался в решении на турецкий закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. В частности, закон гласит, что в экстрадиции может быть отказано, если такое решение может причинить семье обвиняемого моральный вред, который не соотносится с тяжестью преступления.