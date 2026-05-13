Рейтинг@Mail.ru
Адвокат обвиняемой в Турции россиянки заявил о судебной ошибке - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 13.05.2026
Адвокат обвиняемой в Турции россиянки заявил о судебной ошибке

Адвокат обвиняемой в мошенничестве россиянки заявил о судебной ошибке в Стамбуле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Эльвиры Мадияровой, обвиняемой в мошенничестве и задержанной в Турции, заявил о судебной ошибке при вынесении вердикта об экстрадиции.
  • Суд в Стамбуле ссылался на соглашение об экстрадиции между Турцией и США, хотя следовало ориентироваться на соглашение между Турцией и Россией.
  • Верховный кассационный суд Турции уже отменял решение о экстрадиции Мадияровой и обнаружил ряд ошибок в вердикте нижестоящей инстанции.
СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Суд в Стамбуле при вынесении вердикта об экстрадиции из Турции обвиняемой в мошенничестве экс-телеведущей канала ТНВ россиянки Эльвиры Мадияровой допустил серьезную ошибку, сообщил РИА Новости представляющий интересы россиянки адвокат Джандаш Гюрол.
Мадиярова была задержана в феврале 2025 года в аэропорту Стамбула. 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам на заседании в декабре 2025 года постановил удовлетворить требование РФ об экстрадиции обвиняемой в мошенничестве Мадияровой. Аналогичный вердикт выносился в мае 2025 года, но уже в ноябре Верховный кассационный суд Турции отменил решение суда нижестоящей инстанции.
Александр Карабанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Адвокату Карабанову грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество
7 мая, 10:41
"Мы опротестовали решение 11-го суда, так как считаем, что допущена серьезнейшая юридическая ошибка: суд ссылался в своем вердикте на соглашение об экстрадиции между Турцией и США, хотя следовало ориентироваться на соглашение об экстрадиции между Турцией и Россией. Решение теперь за Верховным кассационным судом", - рассказал Гюрол.
"Думаю, что суд вновь примет решение в нашу пользу", - отметил юрист.
Он ожидает, что процесс займет несколько месяцев.
Верховный кассационный суд Турции осенью 2025 года уже обнаружил ряд ошибок в вердикте и сослался в решении на турецкий закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. В частности, закон гласит, что в экстрадиции может быть отказано, если такое решение может причинить семье обвиняемого моральный вред, который не соотносится с тяжестью преступления.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что одна из разыскиваемых предполагаемых организаторов пирамиды Frendex задержана правоохранительными органами Турции, решается вопрос о ее экстрадиции в РФ. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в Татарстане в октябре 2021 года.
Ратмир Мавлиев в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
За мэром Уфы следят по электронному браслету, сообщил адвокат
12 мая, 13:18
 
В миреТурцияРоссияСтамбулИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала