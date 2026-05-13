Американец, осужденный в России за убийство, добивается оправдания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американец Джарид Александр Чопелас, заочно осужденный в России к 12 годам за убийство невесты, через адвоката добивается оправдания.
- Чопелас после убийства улетел из РФ в Турцию, оттуда в Германию, а затем — в США.
- Приговор был признан законным судом апелляционной инстанции, защита подала жалобу в кассационный суд.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американец Джарид Александр Чопелас, объявленный в международный розыск и заочно осужденный в России к 12 годам за убийство невесты, через адвоката добивается оправдания в РФ, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2025 году суд в Подмосковье заочно приговорил объявленного в международный розыск гражданина США к 12 годам колонии строгого режима. Было установлено, что Чопелас после ссоры с невестой не менее 13 раз ударил ее ножом на лестничной клетке дома. Потерпевшая умерла на месте.
Как следует из судебных материалов, через несколько часов после убийства Чопелас улетел из РФ в Турцию, оттуда в Германию, а затем - в США, в штат Массачусетс. Вместе с тем американец через адвоката передал российскому апелляционному суду заявление, в котором сообщил о своей невиновности, говорится в материалах.
Кроме того, он заявил о готовности предоставить суду свои показания лично "через официальную систему органов юстиции" или посольство. Согласно документам, адвокат мужчины заявлял, что его подзащитного и вовсе не было на месте преступления.
"Предоставленные стороной обвинения доказательства в полной мере недостаточны для установления вины Чопеласа в совершении преступления… С учетом доводов жалобы, просит отменить приговор… и вынести оправдательный приговор", - приводится в материалах позиция защиты.
В результате суд апелляционной инстанции указал, что вина американца подтверждается показаниями свидетелей, экспертизами, в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетической и дактилоскопической, а также другими материалами.
Приговор был признан законным, однако защита подала жалобу уже в кассационный суд. Рассмотрение назначено на начало июня, заключается в материалах.