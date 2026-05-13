Американец, осужденный в России за убийство, добивается оправдания

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американец Джарид Александр Чопелас, объявленный в международный розыск и заочно осужденный в России к 12 годам за убийство невесты, через адвоката добивается оправдания в РФ, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В 2025 году суд в Подмосковье заочно приговорил объявленного в международный розыск гражданина США к 12 годам колонии строгого режима. Было установлено, что Чопелас после ссоры с невестой не менее 13 раз ударил ее ножом на лестничной клетке дома. Потерпевшая умерла на месте.

Как следует из судебных материалов, через несколько часов после убийства Чопелас улетел из РФ Турцию , оттуда в Германию , а затем - в США, в штат Массачусетс . Вместе с тем американец через адвоката передал российскому апелляционному суду заявление, в котором сообщил о своей невиновности, говорится в материалах.

Кроме того, он заявил о готовности предоставить суду свои показания лично "через официальную систему органов юстиции" или посольство. Согласно документам, адвокат мужчины заявлял, что его подзащитного и вовсе не было на месте преступления.

"Предоставленные стороной обвинения доказательства в полной мере недостаточны для установления вины Чопеласа в совершении преступления… С учетом доводов жалобы, просит отменить приговор… и вынести оправдательный приговор", - приводится в материалах позиция защиты.

В результате суд апелляционной инстанции указал, что вина американца подтверждается показаниями свидетелей, экспертизами, в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетической и дактилоскопической, а также другими материалами.