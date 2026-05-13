В Самарской области отменили режим "Ковер" и беспилотную опасность

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Режимы "Ковер" и беспилотной опасности отменены на территории Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Закрытие воздушного пространства действовало в регионе с 5.36 мск, режим опасности атаки БПЛА - с 5.18 мск.
"Отбой беспилотной опасности, снят режим "Ковер" на территории Самарской области", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
