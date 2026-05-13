В Чебоксарах школы перевели на дистант из-за опасности БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Школы переведены на дистанционное обучение в Чебоксарах из-за опасности БПЛА, сообщил глава города Станислав Трофимов.

Опасность атаки БПЛА в Чувашии утром в среду объявило министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона.

"В Чебоксарах объявлена опасность атаки БПЛА. Оставайтесь дома. По возможности ограничьте передвижение по городу. Школы будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома", - написал Трофимов в канале на платформе " Макс ".

Он сообщил, что вторая смена сможет начать очное обучение, если будет объявлен официальный отбой угрозы атаки БПЛА.