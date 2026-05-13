Миротворцы ООН заявили о взрывах беспилотников у штаб-квартиры в Ливане
18:29 13.05.2026
Миротворцы ООН заявили о взрывах беспилотников у штаб-квартиры в Ливане

Флаг у штаб-квартиры ООН. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миротворцы ООН в Ливане выразили обеспокоенность из-за активности беспилотников рядом с позициями миссии на юге страны после серии взрывов в районе штаб-квартиры в городе Накура.
  • Вечером 11 мая и 12 мая произошли взрывы беспилотников, предположительно принадлежащих «Хезболлах», в районе возможного нахождения израильских военных недалеко от штаб-квартиры миссии ООН в Накуре.
  • Миссия ООН направила протест как израильской стороне из-за активности военных рядом с объектами миссии, так и ливанской армии в связи с действиями негосударственных вооруженных формирований вблизи позиций миротворцев.
БЕЙРУТ, 13 мая — РИА Новости. Командование Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) выразило обеспокоенность из-за активности беспилотников рядом с позициями миссии на юге страны после серии взрывов в районе штаб-квартиры в городе Накура на границе с Израилем, говорится в заявлении пресс-службы UNIFIL.
"UNIFIL все больше обеспокоен деятельностью "Хезболлах" и израильских военных рядом с объектами ООН, включая рост использования беспилотников, что привело к взрывам внутри и вокруг наших баз и подвергло миротворцев опасности", — говорится в заявлении миссии.
По данным миротворцев, вечером 11 мая три беспилотника, предположительно принадлежащие "Хезболлах", взорвались в районе возможного нахождения израильских военных в нескольких метрах от штаб-квартиры миссии в Накуре. Еще один беспилотник взорвался в том же районе 12 мая.
В миссии сообщили, что спустя несколько минут еще один дрон, который, как предполагается, принадлежал "Хезболлах", взорвался уже на территории штаб-квартиры миссии ООН. Никто из миротворцев не пострадал, однако несколько зданий получили повреждения.
Кроме того, 10 мая беспилотник упал на открытой площадке внутри штаб-квартиры миссии. После обследования саперы установили, что аппарат не был боевого назначения. По предварительным данным расследования, дрон был произведен в Иране, что, как отметили в UNIFIL, может указывать на его принадлежность "Хезболлах".
Миссия также сообщила, что 5 мая возле населённого пункта Ханния вооружённый беспилотник с оптоволоконным управлением, упал на крышу здания ООН и не сдетонировал.мжд
В UNIFIL заявили, что направили протест как израильской стороне — из-за активности военных рядом с объектами миссии, так и ливанской армии — в связи с действиями негосударственных вооруженных формирований вблизи позиций миротворцев.
В миреИзраильИранООНХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
