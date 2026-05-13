В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на полеты

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00.