11:12 13.05.2026
МЭА ухудшило прогноз по мировой добыче нефти в 2026 году до 102,25 млн б/с

Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировой добыче нефти в текущем году на 2,37 миллиона баррелей в сутки, до 3,91 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает добычу на уровне 102,25 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе агентства.
Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году снизится на 1,54 миллиона баррелей в сутки и ожидало добычу на уровне 104,67 миллиона баррелей в сутки. Еще ранее агентство прогнозировало рост добычи нефти в этом году по сравнению с 2025 годом.
По оценке МЭА, в 2025 году нефтедобыча выросла на 3,11 миллиона баррелей в сутки и составила в среднем 106,16 миллиона баррелей в сутки.
