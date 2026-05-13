11:11 13.05.2026
МЭА значительно повысило прогноз спада спроса на нефть в мире в 2026 году

МЭА значительно повысило прогноз спада спроса на нефть на 418 тысяч б/с

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международное энергетическое агентство (МЭА) значительно ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире, ожидая спада в 2026 году на 418 тысяч баррелей в сутки.
  • Наибольшее снижение спроса на нефть ожидается во втором квартале 2026 года — на 2,45 миллиона баррелей в сутки.
  • На фоне ближневосточного конфликта наиболее сильно пострадали нефтехимическая и авиационная отрасли.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) значительно ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире: ожидает спада в 2026 году на 418 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Согласно приложенной таблице, уточняется, что в текущем году спрос должен сократится на 418 тысяч баррелей в сутки, что на 334 тысячи баррелей в сутки больше показателя месяцем ранее - 84 тысячи.
При этом мировой спрос на нефть в 2026 году ожидается на уровне 104,027 миллиона баррелей в сутки против 104,259 в прошлом докладе.
МЭА оценило спрос на нефть в прошлом году в 104,446 миллиона баррелей в сутки. Показатель был пересмотрен по сравнению с прошлым докладом в сторону увеличения примерно на 103 тысячи баррелей в сутки - с 104,343 миллиона.
"Наибольшее снижение ожидается во втором квартале 2026 года, на 2,45 миллиона баррелей в сутки, из которых на страны ОЭСР приходится 930 тысяч баррелей в сутки, а на страны, не входящие в ОЭСР, - 1,5 миллиона баррелей в сутки", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что на фоне ближневосточного конфликта наиболее сильно на данный момент пострадали нефтехимическая и авиационная отрасли, но более высокие цены, ослабление экономической среды и меры по сокращению спроса будут все сильнее влиять на потребление топлива.
