Эксперт спрогнозировал, когда цены на нефть вернутся к $75-80 за баррель - РИА Новости, 13.05.2026
07:07 13.05.2026
Эксперт спрогнозировал, когда цены на нефть вернутся к $75-80 за баррель

© AP Photo / Eric GayДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший менеджер "Имплементы" Иван Тимонин прогнозирует снижение цен на нефть к 75–80 долларам за баррель в 2027 году при условии разблокировки Ормузского пролива.
  • Эксперт подчеркнул, что для рынка важно восстановление регулярного и масштабного судоходства через Ормузский пролив, а не разовый проход отдельных танкеров.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Если Ормузский пролив все же будет разблокирован, цены на нефть в мире опустятся к 75-80 долларам за баррель уже только в 2027 году, поделился прогнозом с РИА Новости старший менеджер "Имплементы" Иван Тимонин.
"Базовый ориентир по ценам: при частичной нормализации ситуации в Ормузском проливе Brent может снизиться в район 95-100 долларов за баррель. При устойчивом восстановлении поставок и снижении страховой премии - ближе к 90 долларам за баррель. Более глубокое снижение к 75-80 долларам за баррель выглядит не сценарием ближайших недель, а более длинным горизонтом, вероятно уже в 2027 году", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что для рынка важен не разовый проход отдельных танкеров, а восстановление регулярного, страхуемого и масштабного судоходства через Ормузский пролив. Пока сохраняется риск повторных ограничений, цена Brent будет оставаться выше докризисных уровней, заключил Тимонин.
После эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива цены на нефть Brent в конце февраля поднялись из коридора в 60-70 долларов за баррель до более чем 100 долларов за баррель. Максимум торгов за эти три месяца составлял 126,41 доллара, он был достигнут 30 апреля. Сейчас нефть остается дороже 100 долларов за баррель.
