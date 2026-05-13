Расчеты за нефть в мире переходят в юань, заявил Силуанов - РИА Новости, 13.05.2026
03:49 13.05.2026
Расчеты за нефть в мире переходят в юань, заявил Силуанов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты за нефть в мире переходят из долларов в юань из-за ситуации в Ормузском проливе.
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил, что страны ищут более надежные платежные инструменты.
  • Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития впервые пройдет в Москве 14–15 мая 2026 года.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Расчеты за нефть в мире из традиционного доллара переходят в юань из-за ситуации в Ормузском проливе, поскольку страны ищут более надежные платежные инструменты, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
Удары по нефтедобывающим странам Персидского залива и фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива, через который идет пятая часть мировых поставок нефти и газа, негативно сказались на добыче и экспорте. До начала конфликта 28 февраля через этот водный путь на рынок поступало около 20 миллионов баррелей нефти в день.
Договориться по разблокировке пролива пока не удается. В понедельник президент США Дональд Трамп назвал ответ Тегерана на предложения США по мирному урегулированию совершенно неприемлемым.
"Из-за ситуации в Ормузском проливе расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей переходят в юань. О чем это говорит? События последних лет стимулируют страны искать более надежные инструменты. Как раз национальные валюты выглядят предпочтительнее", - сказал Силуанов.
"В первую очередь, конечно, в юанях рассчитываются китайские покупатели. Но и другие страны присматриваются к этой валюте. Особенно если сталкиваются с политическим давлением", - уточнил он.
Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития (НБР) впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года. В рамках двусторонних встреч участники заседания планируют обсудить наиболее актуальные вопросы мировой экономики и двусторонних отношений, включая события на Ближнем Востоке.
ЭкономикаОрмузский проливСШАПерсидский заливАнтон СилуановДональд Трамп
 
 
