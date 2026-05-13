Расчеты за нефть в мире переходят в юань, заявил Силуанов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Расчеты за нефть в мире из традиционного доллара переходят в юань из-за ситуации в Ормузском проливе, поскольку страны ищут более надежные платежные инструменты, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).

"В первую очередь, конечно, в юанях рассчитываются китайские покупатели. Но и другие страны присматриваются к этой валюте. Особенно если сталкиваются с политическим давлением", - уточнил он.