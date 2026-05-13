Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Рютте хочет заставить страны НАТО отдавать часть ВВП на помощь Украине - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 13.05.2026
СМИ: Рютте хочет заставить страны НАТО отдавать часть ВВП на помощь Украине

Politico: Рютте хочет, чтобы страны НАТО отдавали 0,25% ВВП на поддержку Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь НАТО хочет обязать страны альянса направлять четверть процента ВВП в год на поддержку Украины.
  • Предложение генсека НАТО было встречено со скепсисом Францией и Великобританией.
  • По подсчетам Politico, если бы инициатива была принята, ежегодный объем помощи Украине мог бы достичь 143 миллиардов долларов.
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО хочет обязать страны альянса направлять четверть процента ВВП в год на поддержку Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По информации собеседников издания, генсек Североатлантического альянса поднял этот вопрос на закрытой встрече послов при НАТО в конце апреля.
"Рютте и многие из нас хотят обеспечить последовательную и предсказуемую поддержку Украины", - приводит Politico слова одного из дипломатов.
Собеседники издания отметили, что предложение Рютте было встречено со скепсисом Францией и Великобританией. Это, по мнению источников, свидетельствует, что в такой форме инициатива вряд ли будет реализована. Однако, по подсчетам Politico, если бы она была принята, ежегодный объем помощи Украине мог бы утроиться и достичь 143 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Рютте: НАТО останется трансатлантическим, но ЕС нужно взять ответственность
Вчера, 18:20
 
В миреУкраинаФранцияРоссияСергей ЛавровНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала