СМИ: Рютте хочет заставить страны НАТО отдавать часть ВВП на помощь Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО хочет обязать страны альянса направлять четверть процента ВВП в год на поддержку Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По информации собеседников издания, генсек Североатлантического альянса поднял этот вопрос на закрытой встрече послов при НАТО в конце апреля.
"Рютте и многие из нас хотят обеспечить последовательную и предсказуемую поддержку Украины", - приводит Politico слова одного из дипломатов.
Собеседники издания отметили, что предложение Рютте было встречено со скепсисом Францией и Великобританией. Это, по мнению источников, свидетельствует, что в такой форме инициатива вряд ли будет реализована. Однако, по подсчетам Politico, если бы она была принята, ежегодный объем помощи Украине мог бы утроиться и достичь 143 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.