Рютте: НАТО останется трансатлантическим, но ЕС нужно взять ответственность - РИА Новости, 13.05.2026
18:20 13.05.2026
Рютте: НАТО останется трансатлантическим, но ЕС нужно взять ответственность

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО остается трансатлантическим альянсом.
  • Рютте отметил необходимость более сильной роли Европы в обеспечении собственной конвенциональной обороны при поддержке США.
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. НАТО остается трансатлантическим альянсом и всегда будет им, но Европе нужно взять ответственность за свою обычную оборону, заявил в среду генсекретарь НАТО Марк Рютте.
"НАТО - трансатлантический альянс и всегда будет им, но нам нужна более сильная Европа... за счет того, что европейские союзники возьмут на себя ответственность за свою собственную конвенциональную оборону при поддержке американской мощи", - сказал Рютте на пресс-конференции в Бухаресте.
По мнению Рютте, европейские страны услышали недовольство Вашингтона уровнем их участия в НАТО и готовы удовлетворить его требования.
"Мы видим, что цель достигнута, и союзники по НАТО... услышали это послание (США - ред.)", - утверждает генсек Североатлантического альянса.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп
