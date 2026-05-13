Рютте: НАТО останется трансатлантическим, но ЕС нужно взять ответственность

БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. НАТО остается трансатлантическим альянсом и всегда будет им, но Европе нужно взять ответственность за свою обычную оборону, заявил в среду генсекретарь НАТО Марк Рютте.
По мнению Рютте, европейские страны услышали недовольство Вашингтона уровнем их участия в НАТО и готовы удовлетворить его требования.
"Мы видим, что цель достигнута, и союзники по НАТО... услышали это послание (США - ред.)", - утверждает генсек Североатлантического альянса.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
