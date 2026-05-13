СМИ: в Москве нашли тело внучки наркома иностранных дел СССР Литвинова

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Москве умерла внучка советского наркома иностранных дел Максима Литвинова, пишет mk.ru.
"80-летнюю женщину нашли без сознания возле ее дома на 3-й Фрунзенской улице во вторник вечером", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что спасти ее не удалось, обстоятельства смерти устанавливаются.
Максим Литвин в 1930—1939 годах был нарком по иностранным делам СССР. Во время Великой Отечественной войны был послом в США.
"80-летнюю женщину нашли без сознания возле ее дома на 3-й Фрунзенской улице во вторник вечером", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что спасти ее не удалось, обстоятельства смерти устанавливаются.
Максим Литвин в 1930—1939 годах был нарком по иностранным делам СССР. Во время Великой Отечественной войны был послом в США.