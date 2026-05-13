Советские наработки в ракетостроении востребованы до сих пор, заявил Путин

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Советские наработки в ракетостроении востребованы до сих пор, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду посетил Московский институт теплотехники - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Он отметил, что работа института сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны страны.
"Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия", - сказал Путин.
