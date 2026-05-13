Основателя детского отряда "Надежда" заочно арестовали по делу о педофилии

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Объявленный в розыск основатель московского детского отряда "Надежда" Ефим Штейнберг стал фигурантом уголовного дела о растлении детей, по решению суда он заочно арестован.
"Штейнберг - часть 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста)", - говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы уточняется, что в отношении Штейнберга заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Карточка Штейнберга появилась на сайте МВД в базе разыскиваемых лиц.
Как сообщается на сайте дворца творчества детей и молодежи "Преображенский" Восточного административного округа Москвы, отряд "Надежда" существует с октября 1960 года и 30 лет действовал как пионерский штаб Куйбышевского района Москвы. С 1990 года коллектив живет и действует как разновозрастной отряд "Надежда", входящий в международный союз детских общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций". Ежегодно в составе отряда бывает более 100 мальчиков и девочек в возрасте с 10 до 18 лет.
