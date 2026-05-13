15:00 13.05.2026
Музей театра откроется в Чебоксарах при поддержке Бахрушинского музея

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Музей Чувашского театра оперы и балета планируется открыть в Чебоксарах в конце 2026 года при поддержке Бахрушинского музея, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Театр будет создан в рамках федерального проекта "Новый музей театра", соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в среду глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Кристина Трубинова.
"Сотрудничество с Бахрушинским музеем — крупнейшим хранителем театральной истории страны — позволяет нам вывести музейную работу внутри учреждений культуры на качественно новый уровень", — приводятся в сообщении слова Николаева.
Он отметил, что создание современного пространства на базе Чувашского государственного театра оперы и балета поможет не просто сохранить уникальные архивы, но и сделать их доступными и интересными для всех ценителей искусства, в том числе гостей республики и молодежи.
Новый музей в Чебоксарах станет частью единого музейно-театрального пространства России. Посетители увидят, как складывалась и развивалась национальная театральная традиция в контексте общероссийской культуры.
Проект "Новый музей театра" был инициирован Трубиновой в 2023 году при поддержке министерства культуры России. Программа предусматривает создание музейных пространств на базе действующих театров в регионах страны. Чебоксары вошли в число пяти городов (наряду с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Брянском и Владимиром), где новые пространства откроются до конца 2026 года. Ранее аналогичные площадки уже заработали в Курске, Махачкале, Самаре и других городах.
Бахрушинский музей выступает в качестве федерального научно-методического центра. Его эксперты помогут коллегам из Чувашии систематизировать коллекции и использовать инновационные решения в оформлении экспозиций. Это укрепит межрегиональные культурные связи и обеспечит преемственность театральных традиций.
