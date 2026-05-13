Рейтинг@Mail.ru
В Москве ограничат публикацию данных о терактах - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 13.05.2026 (обновлено: 21:04 13.05.2026)
В Москве ограничат публикацию данных о терактах

В Москве ограничат публикацию данных о терактах для борьбы с фейками

© РИА Новости / Илья ПиталевПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Панорама Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ограничат публикацию материалов, отражающих последствия террористических актов.
  • Информацию запрещается распространять до появления официальных сообщений от Минобороны или мэрии города.
  • За нарушения предусмотрен штраф.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Москве ограничат публикацию данных о последствиях терактов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"В целях обеспечения общественной безопасности в Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Это положение столичная Антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В военное время в СМИ должна действовать самоцензура, считает Песков
11 марта, 11:27
Органам власти, их подведомственным структурам, средствам массовой информации, экстренным службам, другим организациям и гражданам запрещено распространять сведения о терактах в столице, пока ее не опубликуют Министерство обороны, сайт мэра и правительства Москвы или официальные страницы, каналы и блог мэра столицы.
«
"Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру", — добавили в материале.
При этом можно отправлять обращения в правоохранительные органы и экстренные службы, если они не носят публичного характера. Ограничения действуют, пока их не отменят.
За нарушение запрета грозит штраф:
  • для граждан — от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
ГД не рассматривает запрет обвинительной информации в СМИ, заявил Володин
24 марта, 12:53
 
МоскваОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала