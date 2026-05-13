В Москве ограничат публикацию данных о терактах

Органам власти, их подведомственным структурам, средствам массовой информации, экстренным службам, другим организациям и гражданам запрещено распространять сведения о терактах в столице, пока ее не опубликуют Министерство обороны, сайт мэра и правительства Москвы или официальные страницы, каналы и блог мэра столицы.

"Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру", — добавили в материале.

При этом можно отправлять обращения в правоохранительные органы и экстренные службы, если они не носят публичного характера. Ограничения действуют, пока их не отменят.