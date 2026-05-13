В Москве мужчину признали безвестно отсутствующим из‑за долга по алиментам

Если бывшего мужа не найдут до 2028 года, суд признает его умершим, а в случае его возвращения ему придется выплатить задолженность по алиментам и компенсировать государству средства, выплаченные на ребенка в качестве пенсии.

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Жительница Москвы добилась в суде признания бывшего мужа, не выплачивающего алименты, безвестно отсутствующим, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как рассказала РИА Новости истица, с мужем они развелись в 2020 году, после чего мужчина перестал перечислять алименты на общего ребёнка и вскоре исчез. В 2023 году его объявили в розыск, однако установить местонахождение должника не удалось.

Как следует из материалов на портале судов общей юрисдикции Москвы , Щербинский районный суд удовлетворил иск о признании мужчины безвестно отсутствующим. По словам женщины, после решения суда ребенку была назначена пенсия по потере кормильца, а самому мужчине запрещено распоряжаться имуществом, брать кредиты и официально трудоустраиваться.