В Москве мужчину признали безвестно отсутствующим из‑за долга по алиментам
17:28 13.05.2026
В Москве мужчину признали безвестно отсутствующим из‑за долга по алиментам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Москвы добилась в суде признания бывшего мужа, не выплачивающего алименты, безвестно отсутствующим.
  • Если бывшего мужа не найдут до 2028 года, суд признает его умершим, а в случае его возвращения ему придется выплатить задолженность по алиментам и компенсировать государству средства, выплаченные на ребенка в качестве пенсии.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Жительница Москвы добилась в суде признания бывшего мужа, не выплачивающего алименты, безвестно отсутствующим, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как рассказала РИА Новости истица, с мужем они развелись в 2020 году, после чего мужчина перестал перечислять алименты на общего ребёнка и вскоре исчез. В 2023 году его объявили в розыск, однако установить местонахождение должника не удалось.
Как следует из материалов на портале судов общей юрисдикции Москвы, Щербинский районный суд удовлетворил иск о признании мужчины безвестно отсутствующим. По словам женщины, после решения суда ребенку была назначена пенсия по потере кормильца, а самому мужчине запрещено распоряжаться имуществом, брать кредиты и официально трудоустраиваться.
"Если бывшего мужа не найдут до 2028 года, суд признает его умершим. В случае его возвращения ему придётся выплатить около 1,5 миллионов рублей задолженности по алиментам, а также компенсировать государству средства, выплаченные на ребёнка в качестве пенсии", — рассказала истица.
