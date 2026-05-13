В Москве безбилетника приговорили к заключению за нападение на контролера

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Безбилетник проведет в тюрьме полтора года за нападение на контролера в Москве после его просьбы предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Контролер ГКУ "Организатор перевозок" выявил пассажира, который не оплатил проезд и отказался предъявить документы, удостоверяющие личность, после чего повел себя агрессивно: толкнул контролера, схватил за руку и вывернул ее. Это уже 13-й случай нападения на сотрудников ГКУ "Организатор перевозок" с начала года. <...> Нарушитель получил один год и шесть месяцев лишения свободы", — рассказал Ликсутов.
По словам заммэра, Главное следственное управление СК России по Москве всегда проводит проверку по каждому инциденту и при наличии признаков состава преступления принимает решение о возбуждении уголовного дела. Кузьминский районный суд столицы вынес нарушителю приговор по части первой статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти").
"Призываем пассажиров быть вежливыми с контролерами ГКУ "Организатор перевозок" и оплачивать поездки строго при входе. Контролеры ежедневно проводят проверки на городских маршрутах, а также следят за безопасностью в наземном транспорте и метро. Любые противоправные действия в отношении контролеров предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Ни один случай агрессии не остается безнаказанным", — добавил Ликсутов.