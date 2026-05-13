Рейтинг@Mail.ru
В Москве безбилетника приговорили к заключению за нападение на контролера - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 13.05.2026 (обновлено: 17:16 13.05.2026)
В Москве безбилетника приговорили к заключению за нападение на контролера

Суд Москвы приговорил мужчину к 1,5 года заключения за нападение на контролера

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери кабины для подсудимых в зале судебных заседаний
Наручники на двери кабины для подсудимых в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери кабины для подсудимых в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве мужчина получил 1,5 года лишения свободы за нападение на контролера.
  • Нападение произошло после просьбы предъявить документ, удостоверяющий личность.
  • Это уже 13-й случай нападения на сотрудников ГКУ «Организатор перевозок» с начала года.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Безбилетник проведет в тюрьме полтора года за нападение на контролера в Москве после его просьбы предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Контролер ГКУ "Организатор перевозок" выявил пассажира, который не оплатил проезд и отказался предъявить документы, удостоверяющие личность, после чего повел себя агрессивно: толкнул контролера, схватил за руку и вывернул ее. Это уже 13-й случай нападения на сотрудников ГКУ "Организатор перевозок" с начала года. <...> Нарушитель получил один год и шесть месяцев лишения свободы", — рассказал Ликсутов.
По словам заммэра, Главное следственное управление СК России по Москве всегда проводит проверку по каждому инциденту и при наличии признаков состава преступления принимает решение о возбуждении уголовного дела. Кузьминский районный суд столицы вынес нарушителю приговор по части первой статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти").
"Призываем пассажиров быть вежливыми с контролерами ГКУ "Организатор перевозок" и оплачивать поездки строго при входе. Контролеры ежедневно проводят проверки на городских маршрутах, а также следят за безопасностью в наземном транспорте и метро. Любые противоправные действия в отношении контролеров предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Ни один случай агрессии не остается безнаказанным", — добавил Ликсутов.
Бывшая заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова во время оглашения приговора в Ленинском суде Краснодара. 13 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Экс-замгубернатора Кубани приговорили к 5,5 года условно за мошенничество
Вчера, 15:53
 
ПроисшествияМоскваРоссияМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала