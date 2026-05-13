В Москве обновят 86 запорных устройств газовой сети

© Фото : "Мосгаз" Работник Мосгаза на газораспределительном пункте в Москве

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Работники газовой сети Москвы обновят 86 перекрывающих механизмов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В этом году столичные газовики продолжат плановую модернизацию запорных устройств в газораспределительной сети города. В рамках работ планируют обновить 86 перекрывающих механизмов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительная часть работ пройдет на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

На сайте подчеркнули, что в газовой сети продолжат внедрять современные технологические решения. Так, запорные устройства оснащают электроприводами российского производства, что позволяет управлять ими дистанционно из центральной диспетчерской.